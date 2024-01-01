10 هريفنا أوكرانية إلى جنيه إسترليني

تحويل UAH إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

10 uah
0.20 gbp

1.000 UAH = 0.02034 GBP

Mid-market exchange rate at 05:42
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٧١٫٤٧٥١٫٦٥٢٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٢
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٦٫٠١٤١٫٧٢٦١٫٩٣٤١٫١٢٣٢١٫٤٨١
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٧٥١٫٣٤٩١٫٥١٢٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / جنيه استرليني
1 UAH٠٫٠٢٠٣٤ GBP
5 UAH٠٫١٠١٧١ GBP
10 UAH٠٫٢٠٣٤٢ GBP
20 UAH٠٫٤٠٦٨٤ GBP
50 UAH١٫٠١٧١٠ GBP
100 UAH٢٫٠٣٤١٩ GBP
250 UAH٥٫٠٨٥٤٨ GBP
500 UAH١٠٫١٧٠٩٥ GBP
1000 UAH٢٠٫٣٤١٩٠ GBP
2000 UAH٤٠٫٦٨٣٨٠ GBP
5000 UAH١٠١٫٧٠٩٥٠ GBP
10000 UAH٢٠٣٫٤١٩٠٠ GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / هريفنيا الأوكرانية
1 GBP٤٩٫١٥٩٧٠ UAH
5 GBP٢٤٥٫٧٩٨٥٠ UAH
10 GBP٤٩١٫٥٩٧٠٠ UAH
20 GBP٩٨٣٫١٩٤٠٠ UAH
50 GBP٢٬٤٥٧٫٩٨٥٠٠ UAH
100 GBP٤٬٩١٥٫٩٧٠٠٠ UAH
250 GBP١٢٬٢٨٩٫٩٢٥٠٠ UAH
500 GBP٢٤٬٥٧٩٫٨٥٠٠٠ UAH
1000 GBP٤٩٬١٥٩٫٧٠٠٠٠ UAH
2000 GBP٩٨٬٣١٩٫٤٠٠٠٠ UAH
5000 GBP٢٤٥٬٧٩٨٫٥٠٠٠٠ UAH
10000 GBP٤٩١٬٥٩٧٫٠٠٠٠٠ UAH