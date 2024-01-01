هريفنا أوكرانية إلى يورو

تحويل UAH إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
21.85 eur

₴1.000 UAH = €0.02185 EUR

Mid-market exchange rate at 03:37
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UAH إلى EUR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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EUR

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9440.7551.3031.34517.7551.471
1 EUR1.116193.7150.8431.4551.50219.8221.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2120.018
1 GBP1.3251.186111.18811.7261.78223.5181.949

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / اليورو
1 UAH٠٫٠٢١٨٥ EUR
5 UAH٠٫١٠٩٢٤ EUR
10 UAH٠٫٢١٨٤٧ EUR
20 UAH٠٫٤٣٦٩٤ EUR
50 UAH١٫٠٩٢٣٦ EUR
100 UAH٢٫١٨٤٧٢ EUR
250 UAH٥٫٤٦١٨٠ EUR
500 UAH١٠٫٩٢٣٦٠ EUR
1000 UAH٢١٫٨٤٧٢٠ EUR
2000 UAH٤٣٫٦٩٤٤٠ EUR
5000 UAH١٠٩٫٢٣٦٠٠ EUR
10000 UAH٢١٨٫٤٧٢٠٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / هريفنيا الأوكرانية
1 EUR٤٥٫٧٧٢٤٠ UAH
5 EUR٢٢٨٫٨٦٢٠٠ UAH
10 EUR٤٥٧٫٧٢٤٠٠ UAH
20 EUR٩١٥٫٤٤٨٠٠ UAH
50 EUR٢٬٢٨٨٫٦٢٠٠٠ UAH
100 EUR٤٬٥٧٧٫٢٤٠٠٠ UAH
250 EUR١١٬٤٤٣٫١٠٠٠٠ UAH
500 EUR٢٢٬٨٨٦٫٢٠٠٠٠ UAH
1000 EUR٤٥٬٧٧٢٫٤٠٠٠٠ UAH
2000 EUR٩١٬٥٤٤٫٨٠٠٠٠ UAH
5000 EUR٢٢٨٬٨٦٢٫٠٠٠٠٠ UAH
10000 EUR٤٥٧٬٧٢٤٫٠٠٠٠٠ UAH