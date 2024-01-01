هريفنا أوكرانية إلى دولار أمريكي

تحويل UAH إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
24.39 usd

₴1.000 UAH = $0.02439 USD

Mid-market exchange rate at 03:55
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UAH إلى USD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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USD

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9430.7551.3031.34517.7421.47
1 EUR1.117193.730.8431.4551.50219.8111.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.20311.7261.78223.5041.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / دولار أمريكي
1 UAH٠٫٠٢٤٣٩ USD
5 UAH٠٫١٢١٩٥ USD
10 UAH٠٫٢٤٣٩٠ USD
20 UAH٠٫٤٨٧٨٠ USD
50 UAH١٫٢١٩٥١ USD
100 UAH٢٫٤٣٩٠٢ USD
250 UAH٦٫٠٩٧٥٥ USD
500 UAH١٢٫١٩٥١٠ USD
1000 UAH٢٤٫٣٩٠٢٠ USD
2000 UAH٤٨٫٧٨٠٤٠ USD
5000 UAH١٢١٫٩٥١٠٠ USD
10000 UAH٢٤٣٫٩٠٢٠٠ USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / هريفنيا الأوكرانية
1 USD٤١٫٠٠٠٠٠ UAH
5 USD٢٠٥٫٠٠٠٠٠ UAH
10 USD٤١٠٫٠٠٠٠٠ UAH
20 USD٨٢٠٫٠٠٠٠٠ UAH
50 USD٢٬٠٥٠٫٠٠٠٠٠ UAH
100 USD٤٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ UAH
250 USD١٠٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ UAH
500 USD٢٠٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ UAH
1000 USD٤١٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ UAH
2000 USD٨٢٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ UAH
5000 USD٢٠٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ UAH
10000 USD٤١٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ UAH