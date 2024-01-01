5 هريفنا أوكرانية إلى دولار أمريكي

تحويل UAH إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

5 uah
0.13 usd

1.000 UAH = 0.02602 USD

Mid-market exchange rate at 05:46
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٧٣١٫٤٧٥١٫٦٥٢٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٣
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٦٫٠٢٢١٫٧٢٦١٫٩٣٤١٫١٢٣٢١٫٤٨٣
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٨١١٫٣٤٩١٫٥١٢٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٤
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / دولار أمريكي
1 UAH٠٫٠٢٦٠٢ USD
5 UAH٠٫١٣٠١١ USD
10 UAH٠٫٢٦٠٢١ USD
20 UAH٠٫٥٢٠٤٣ USD
50 UAH١٫٣٠١٠٧ USD
100 UAH٢٫٦٠٢١٣ USD
250 UAH٦٫٥٠٥٣٣ USD
500 UAH١٣٫٠١٠٦٥ USD
1000 UAH٢٦٫٠٢١٣٠ USD
2000 UAH٥٢٫٠٤٢٦٠ USD
5000 UAH١٣٠٫١٠٦٥٠ USD
10000 UAH٢٦٠٫٢١٣٠٠ USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / هريفنيا الأوكرانية
1 USD٣٨٫٤٣٠٠٠ UAH
5 USD١٩٢٫١٥٠٠٠ UAH
10 USD٣٨٤٫٣٠٠٠٠ UAH
20 USD٧٦٨٫٦٠٠٠٠ UAH
50 USD١٬٩٢١٫٥٠٠٠٠ UAH
100 USD٣٬٨٤٣٫٠٠٠٠٠ UAH
250 USD٩٬٦٠٧٫٥٠٠٠٠ UAH
500 USD١٩٬٢١٥٫٠٠٠٠٠ UAH
1000 USD٣٨٬٤٣٠٫٠٠٠٠٠ UAH
2000 USD٧٦٬٨٦٠٫٠٠٠٠٠ UAH
5000 USD١٩٢٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ UAH
10000 USD٣٨٤٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ UAH