هريفنا أوكرانية إلى دولار أسترالي

تحويل UAH إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
35.88 aud

₴1.000 UAH = A$0.03588 AUD

Mid-market exchange rate at 03:31
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UAH إلى AUD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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AUD

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9380.7551.3031.34517.7521.471
1 EUR1.116193.7130.8431.4551.50219.8191.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.1811.7261.78223.5131.949

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / دولار أسترالي
1 UAH٠٫٠٣٥٨٨ AUD
5 UAH٠٫١٧٩٤١ AUD
10 UAH٠٫٣٥٨٨١ AUD
20 UAH٠٫٧١٧٦٢ AUD
50 UAH١٫٧٩٤٠٦ AUD
100 UAH٣٫٥٨٨١٢ AUD
250 UAH٨٫٩٧٠٣٠ AUD
500 UAH١٧٫٩٤٠٦٠ AUD
1000 UAH٣٥٫٨٨١٢٠ AUD
2000 UAH٧١٫٧٦٢٤٠ AUD
5000 UAH١٧٩٫٤٠٦٠٠ AUD
10000 UAH٣٥٨٫٨١٢٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / هريفنيا الأوكرانية
1 AUD٢٧٫٨٦٩٨٠ UAH
5 AUD١٣٩٫٣٤٩٠٠ UAH
10 AUD٢٧٨٫٦٩٨٠٠ UAH
20 AUD٥٥٧٫٣٩٦٠٠ UAH
50 AUD١٬٣٩٣٫٤٩٠٠٠ UAH
100 AUD٢٬٧٨٦٫٩٨٠٠٠ UAH
250 AUD٦٬٩٦٧٫٤٥٠٠٠ UAH
500 AUD١٣٬٩٣٤٫٩٠٠٠٠ UAH
1000 AUD٢٧٬٨٦٩٫٨٠٠٠٠ UAH
2000 AUD٥٥٬٧٣٩٫٦٠٠٠٠ UAH
5000 AUD١٣٩٬٣٤٩٫٠٠٠٠٠ UAH
10000 AUD٢٧٨٬٦٩٨٫٠٠٠٠٠ UAH