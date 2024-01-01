1 هريفنا أوكرانية إلى دولار أسترالي

تحويل UAH إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1 uah
0.04 aud

1.000 UAH = 0.03934 AUD

Mid-market exchange rate at 05:36
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٦٧١٫٤٧٥١٫٦٥٢٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٥
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٦٫٠٠٨١٫٧٢٦١٫٩٣٤١٫١٢٣٢١٫٤٨٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٨١٫٣٤٩١٫٥١٢٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / دولار أسترالي
1 UAH٠٫٠٣٩٣٤ AUD
5 UAH٠٫١٩٦٦٨ AUD
10 UAH٠٫٣٩٣٣٧ AUD
20 UAH٠٫٧٨٦٧٤ AUD
50 UAH١٫٩٦٦٨٥ AUD
100 UAH٣٫٩٣٣٦٩ AUD
250 UAH٩٫٨٣٤٢٣ AUD
500 UAH١٩٫٦٦٨٤٥ AUD
1000 UAH٣٩٫٣٣٦٩٠ AUD
2000 UAH٧٨٫٦٧٣٨٠ AUD
5000 UAH١٩٦٫٦٨٤٥٠ AUD
10000 UAH٣٩٣٫٣٦٩٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / هريفنيا الأوكرانية
1 AUD٢٥٫٤٢١٤٠ UAH
5 AUD١٢٧٫١٠٧٠٠ UAH
10 AUD٢٥٤٫٢١٤٠٠ UAH
20 AUD٥٠٨٫٤٢٨٠٠ UAH
50 AUD١٬٢٧١٫٠٧٠٠٠ UAH
100 AUD٢٬٥٤٢٫١٤٠٠٠ UAH
250 AUD٦٬٣٥٥٫٣٥٠٠٠ UAH
500 AUD١٢٬٧١٠٫٧٠٠٠٠ UAH
1000 AUD٢٥٬٤٢١٫٤٠٠٠٠ UAH
2000 AUD٥٠٬٨٤٢٫٨٠٠٠٠ UAH
5000 AUD١٢٧٬١٠٧٫٠٠٠٠٠ UAH
10000 AUD٢٥٤٬٢١٤٫٠٠٠٠٠ UAH