تحويل EUR إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

100 يورو إلى هريفنا أوكرانية

100 eur
4,303.93 uah

€1.000 EUR = ₴43.04 UAH

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / هريفنيا الأوكرانية
1 EUR٤٣٫٠٣٩٣٠ UAH
5 EUR٢١٥٫١٩٦٥٠ UAH
10 EUR٤٣٠٫٣٩٣٠٠ UAH
20 EUR٨٦٠٫٧٨٦٠٠ UAH
50 EUR٢٬١٥١٫٩٦٥٠٠ UAH
100 EUR٤٬٣٠٣٫٩٣٠٠٠ UAH
250 EUR١٠٬٧٥٩٫٨٢٥٠٠ UAH
500 EUR٢١٬٥١٩٫٦٥٠٠٠ UAH
1000 EUR٤٣٬٠٣٩٫٣٠٠٠٠ UAH
2000 EUR٨٦٬٠٧٨٫٦٠٠٠٠ UAH
5000 EUR٢١٥٬١٩٦٫٥٠٠٠٠ UAH
10000 EUR٤٣٠٬٣٩٣٫٠٠٠٠٠ UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / اليورو
1 UAH٠٫٠٢٣٢٣ EUR
5 UAH٠٫١١٦١٧ EUR
10 UAH٠٫٢٣٢٣٥ EUR
20 UAH٠٫٤٦٤٦٩ EUR
50 UAH١٫١٦١٧٣ EUR
100 UAH٢٫٣٢٣٤٦ EUR
250 UAH٥٫٨٠٨٦٥ EUR
500 UAH١١٫٦١٧٣٠ EUR
1000 UAH٢٣٫٢٣٤٦٠ EUR
2000 UAH٤٦٫٤٦٩٢٠ EUR
5000 UAH١١٦٫١٧٣٠٠ EUR
10000 UAH٢٣٢٫٣٤٦٠٠ EUR