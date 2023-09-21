دولار أمريكي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل USD إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٣٦٬٥٦٨٫٦٠ uah

1.00000 USD = 36.56860 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 8:21 UTC
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USD إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.655540.957618.2081
1GBP1.1579411.23155102.1261.660311.916961.1088521.0833
1USD0.94020.811985182.9251.348151.556540.9003517.1193
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625750.01877050.01085740.206443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / هريفنيا الأوكرانية
1 USD36.56860 UAH
5 USD182.84300 UAH
10 USD365.68600 UAH
20 USD731.37200 UAH
50 USD1828.43000 UAH
100 USD3656.86000 UAH
250 USD9142.15000 UAH
500 USD18284.30000 UAH
1000 USD36568.60000 UAH
2000 USD73137.20000 UAH
5000 USD182843.00000 UAH
10000 USD365686.00000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / دولار أمريكي
1 UAH0.02735 USD
5 UAH0.13673 USD
10 UAH0.27346 USD
20 UAH0.54692 USD
50 UAH1.36729 USD
100 UAH2.73459 USD
250 UAH6.83648 USD
500 UAH13.67295 USD
1000 UAH27.34590 USD
2000 UAH54.69180 USD
5000 UAH136.72950 USD
10000 UAH273.45900 USD