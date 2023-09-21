فورنت مجري إلى هريفنا أوكرانية

تحويل HUF إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
1005.96 uah

1.00000 HUF = 0.10060 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 14:35 UTC
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HUF إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.06788.7041.439381.661220.9632518.3125
1GBP1.1519411.22915102.1841.658121.913671.1096121.0954
1USD0.93720.81357183.1341.3491.55690.9026517.1626
1INR0.01127350.009786250.012028810.01622680.01872770.01085780.206445

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فورنت هنغاري

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / هريفنيا الأوكرانية
2000 HUF201.19200 UAH
5000 HUF502.98000 UAH
10000 HUF1005.96000 UAH
15000 HUF1508.94000 UAH
20000 HUF2011.92000 UAH
30000 HUF3017.88000 UAH
40000 HUF4023.84000 UAH
50000 HUF5029.80000 UAH
60000 HUF6035.76000 UAH
100000 HUF10059.60000 UAH
150000 HUF15089.40000 UAH
200000 HUF20119.20000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Hungarian Forint
1 UAH9.94075 HUF
5 UAH49.70375 HUF
10 UAH99.40750 HUF
20 UAH198.81500 HUF
50 UAH497.03750 HUF
100 UAH994.07500 HUF
250 UAH2485.18750 HUF
500 UAH4970.37500 HUF
1000 UAH9940.75000 HUF
2000 UAH19881.50000 HUF
5000 UAH49703.75000 HUF
10000 UAH99407.50000 HUF