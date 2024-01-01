ألف هريفنا أوكرانية إلى فورنت مجري

تحويل UAH إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
9,508 huf

1.000 UAH = 9.508 HUF

Mid-market exchange rate at 06:45
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD1٠٫٩١٥٨٢٫٨٩٤٠٫٧٨٢١٫٣٣٣١٫٣٥١٨٫٧٠٣١٫٥١٣
1 EUR١٫٠٩٣1٩٠٫٥٧٤٠٫٨٥٤١٫٤٥٦١٫٤٧٥٢٠٫٤٣٦١٫٦٥٣
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١١1٠٫٠٠٩٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٢٢٦٠٫٠١٨
1 GBP١٫٢٧٩١٫١٧١١٠٦٫٠٤٢1١٫٧٠٥١٫٧٢٧٢٣٫٩٢٥١٫٩٣٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الهريفنيا الأوكرانية

UAH إلى USD

UAH إلى EUR

UAH إلى INR

UAH إلى GBP

UAH إلى SGD

UAH إلى CAD

UAH إلى ZAR

UAH إلى AUD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Hungarian Forint
1 UAH٩٫٥٠٧٨٦ HUF
5 UAH٤٧٫٥٣٩٣٠ HUF
10 UAH٩٥٫٠٧٨٦٠ HUF
20 UAH١٩٠٫١٥٧٢٠ HUF
50 UAH٤٧٥٫٣٩٣٠٠ HUF
100 UAH٩٥٠٫٧٨٦٠٠ HUF
250 UAH٢٬٣٧٦٫٩٦٥٠٠ HUF
500 UAH٤٬٧٥٣٫٩٣٠٠٠ HUF
1000 UAH٩٬٥٠٧٫٨٦٠٠٠ HUF
2000 UAH١٩٬٠١٥٫٧٢٠٠٠ HUF
5000 UAH٤٧٬٥٣٩٫٣٠٠٠٠ HUF
10000 UAH٩٥٬٠٧٨٫٦٠٠٠٠ HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / هريفنيا الأوكرانية
2000 HUF٢١٠٫٣٥٢٠٠ UAH
5000 HUF٥٢٥٫٨٨٠٠٠ UAH
10000 HUF١٬٠٥١٫٧٦٠٠٠ UAH
15000 HUF١٬٥٧٧٫٦٤٠٠٠ UAH
20000 HUF٢٬١٠٣٫٥٢٠٠٠ UAH
30000 HUF٣٬١٥٥٫٢٨٠٠٠ UAH
40000 HUF٤٬٢٠٧٫٠٤٠٠٠ UAH
50000 HUF٥٬٢٥٨٫٨٠٠٠٠ UAH
60000 HUF٦٬٣١٠٫٥٦٠٠٠ UAH
100000 HUF١٠٬٥١٧٫٦٠٠٠٠ UAH
150000 HUF١٥٬٧٧٦٫٤٠٠٠٠ UAH
200000 HUF٢١٬٠٣٥٫٢٠٠٠٠ UAH