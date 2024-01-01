1 هريفنا أوكرانية إلى فورنت مجري

تحويل UAH إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1 uah
10 huf

1.000 UAH = 9.508 HUF

Mid-market exchange rate at 06:45
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD1٠٫٩١٥٨٢٫٨٩٥٠٫٧٨٢١٫٣٣٣١٫٣٥١٨٫٧٠٣١٫٥١٣
1 EUR١٫٠٩٣1٩٠٫٥٧١٠٫٨٥٤١٫٤٥٦١٫٤٧٥٢٠٫٤٣٤١٫٦٥٣
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١١1٠٫٠٠٩٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٢٢٦٠٫٠١٨
1 GBP١٫٢٧٩١٫١٧١١٠٦٫٠٤٤1١٫٧٠٥١٫٧٢٦٢٣٫٩٢٥١٫٩٣٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Hungarian Forint
1 UAH٩٫٥٠٨٤١ HUF
5 UAH٤٧٫٥٤٢٠٥ HUF
10 UAH٩٥٫٠٨٤١٠ HUF
20 UAH١٩٠٫١٦٨٢٠ HUF
50 UAH٤٧٥٫٤٢٠٥٠ HUF
100 UAH٩٥٠٫٨٤١٠٠ HUF
250 UAH٢٬٣٧٧٫١٠٢٥٠ HUF
500 UAH٤٬٧٥٤٫٢٠٥٠٠ HUF
1000 UAH٩٬٥٠٨٫٤١٠٠٠ HUF
2000 UAH١٩٬٠١٦٫٨٢٠٠٠ HUF
5000 UAH٤٧٬٥٤٢٫٠٥٠٠٠ HUF
10000 UAH٩٥٬٠٨٤٫١٠٠٠٠ HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / هريفنيا الأوكرانية
2000 HUF٢١٠٫٣٤٠٠٠ UAH
5000 HUF٥٢٥٫٨٥٠٠٠ UAH
10000 HUF١٬٠٥١٫٧٠٠٠٠ UAH
15000 HUF١٬٥٧٧٫٥٥٠٠٠ UAH
20000 HUF٢٬١٠٣٫٤٠٠٠٠ UAH
30000 HUF٣٬١٥٥٫١٠٠٠٠ UAH
40000 HUF٤٬٢٠٦٫٨٠٠٠٠ UAH
50000 HUF٥٬٢٥٨٫٥٠٠٠٠ UAH
60000 HUF٦٬٣١٠٫٢٠٠٠٠ UAH
100000 HUF١٠٬٥١٧٫٠٠٠٠٠ UAH
150000 HUF١٥٬٧٧٥٫٥٠٠٠٠ UAH
200000 HUF٢١٬٠٣٤٫٠٠٠٠٠ UAH