رينغيت ماليزي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل MYR إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
7794.65 uah

1.00000 MYR = 7.79465 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 9:51 UTC
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MYR إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066288.631.436861.662040.964718.364
1GBP1.1527411.22905102.1671.656331.91591.1120521.1689
1USD0.93790.813637183.1271.347651.558850.904817.2238
1INR0.01128290.009787870.012029810.01621190.01875260.01088460.207199

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / هريفنيا الأوكرانية
1 MYR7.79465 UAH
5 MYR38.97325 UAH
10 MYR77.94650 UAH
20 MYR155.89300 UAH
50 MYR389.73250 UAH
100 MYR779.46500 UAH
250 MYR1948.66250 UAH
500 MYR3897.32500 UAH
1000 MYR7794.65000 UAH
2000 MYR15589.30000 UAH
5000 MYR38973.25000 UAH
10000 MYR77946.50000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / رينغيت ماليزي
1 UAH0.12829 MYR
5 UAH0.64146 MYR
10 UAH1.28293 MYR
20 UAH2.56586 MYR
50 UAH6.41465 MYR
100 UAH12.82930 MYR
250 UAH32.07325 MYR
500 UAH64.14650 MYR
1000 UAH128.29300 MYR
2000 UAH256.58600 MYR
5000 UAH641.46500 MYR
10000 UAH1282.93000 MYR