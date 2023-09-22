كرونة نروجية إلى هريفنا أوكرانية

تحويل NOK إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nok
٣٬٣٩٠٫٥٣ uah

1.00000 NOK = 3.39053 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 0:18 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Spend abroad without hidden fees

NOK إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 UAH
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0655588.31231.43621.662970.9644518.3569
1GBP1.1530711.2287101.8341.65611.91761.1120821.1676
1USD0.93850.813868182.87951.347851.560670.9050517.2276
1INR0.01132350.00981990.012065710.01626280.01883060.01092010.207863

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

NOK إلى USD

NOK إلى EUR

NOK إلى INR

NOK إلى GBP

NOK إلى SEK

NOK إلى KRW

NOK إلى PLN

NOK إلى DKK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل كروني نرويجي / هريفنيا الأوكرانية
1 NOK3.39053 UAH
5 NOK16.95265 UAH
10 NOK33.90530 UAH
20 NOK67.81060 UAH
50 NOK169.52650 UAH
100 NOK339.05300 UAH
250 NOK847.63250 UAH
500 NOK1695.26500 UAH
1000 NOK3390.53000 UAH
2000 NOK6781.06000 UAH
5000 NOK16952.65000 UAH
10000 NOK33905.30000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / كروني نرويجي
1 UAH0.29494 NOK
5 UAH1.47470 NOK
10 UAH2.94939 NOK
20 UAH5.89878 NOK
50 UAH14.74695 NOK
100 UAH29.49390 NOK
250 UAH73.73475 NOK
500 UAH147.46950 NOK
1000 UAH294.93900 NOK
2000 UAH589.87800 NOK
5000 UAH1474.69500 NOK
10000 UAH2949.39000 NOK