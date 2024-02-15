Norveç kronundan Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile NOK → UAH çevirin

1.000 nok
3.583,69 uah

1.00000 NOK = 3.58369 UAH

15:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555151.0769589.40471.452751.651640.94766518.3789
1 GBP1.1688911.25885104.5051.698131.93061.1077121.4832
1 USD0.928550.794376183.01661.348951.533620.8799517.0657
1 INR0.01118510.009568880.012045810.01624920.01847370.01059970.20557

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Ukrayna Grivnası
1 NOK3.58369 UAH
5 NOK17.91845 UAH
10 NOK35.83690 UAH
20 NOK71.67380 UAH
50 NOK179.18450 UAH
100 NOK358.36900 UAH
250 NOK895.92250 UAH
500 NOK1791.84500 UAH
1000 NOK3583.69000 UAH
2000 NOK7167.38000 UAH
5000 NOK17918.45000 UAH
10000 NOK35836.90000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Norveç Kronu
1 UAH0.27904 NOK
5 UAH1.39521 NOK
10 UAH2.79042 NOK
20 UAH5.58084 NOK
50 UAH13.95210 NOK
100 UAH27.90420 NOK
250 UAH69.76050 NOK
500 UAH139.52100 NOK
1000 UAH279.04200 NOK
2000 UAH558.08400 NOK
5000 UAH1395.21000 NOK
10000 UAH2790.42000 NOK