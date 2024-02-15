Türk lirasından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile TRY → UAH çevirin

1.000 try
1.223,77 uah

1.00000 TRY = 1.22377 UAH

23:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854921.0775589.44611.450541.650790.94788518.365
1 GBP1.169711.26045104.6281.696751.930981.1087421.4822
1 USD0.9280.793367183.00881.346151.531980.8796517.0433
1 INR0.01117990.009557630.012046910.0162170.01845560.01059710.205319

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Ukrayna Grivnası
1 TRY1.22377 UAH
5 TRY6.11885 UAH
10 TRY12.23770 UAH
20 TRY24.47540 UAH
50 TRY61.18850 UAH
100 TRY122.37700 UAH
250 TRY305.94250 UAH
500 TRY611.88500 UAH
1000 TRY1223.77000 UAH
2000 TRY2447.54000 UAH
5000 TRY6118.85000 UAH
10000 TRY12237.70000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Türk Lirası
1 UAH0.81715 TRY
5 UAH4.08575 TRY
10 UAH8.17149 TRY
20 UAH16.34298 TRY
50 UAH40.85745 TRY
100 UAH81.71490 TRY
250 UAH204.28725 TRY
500 UAH408.57450 TRY
1000 UAH817.14900 TRY
2000 UAH1634.29800 TRY
5000 UAH4085.74500 TRY
10000 UAH8171.49000 TRY