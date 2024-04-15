50 Türk lirasından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile TRY → UAH çevirin

50 try
60,50 uah

1,000 TRY = 1,210 UAH

03:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,8891,4651,6440,97417,676
1 GBP1,1711,246104,0061,7141,9231,13920,682
1 USD0,9390,803183,4751,3761,5440,91416,6
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Ukrayna Grivnası
1 TRY1,20991 UAH
5 TRY6,04955 UAH
10 TRY12,09910 UAH
20 TRY24,19820 UAH
50 TRY60,49550 UAH
100 TRY120,99100 UAH
250 TRY302,47750 UAH
500 TRY604,95500 UAH
1000 TRY1.209,91000 UAH
2000 TRY2.419,82000 UAH
5000 TRY6.049,55000 UAH
10000 TRY12.099,10000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Türk Lirası
1 UAH0,82651 TRY
5 UAH4,13256 TRY
10 UAH8,26511 TRY
20 UAH16,53022 TRY
50 UAH41,32555 TRY
100 UAH82,65110 TRY
250 UAH206,62775 TRY
500 UAH413,25550 TRY
1000 UAH826,51100 TRY
2000 UAH1.653,02200 TRY
5000 UAH4.132,55500 TRY
10000 UAH8.265,11000 TRY