Romanya leyinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile RON → UAH çevirin

1.000 ron
8.159,73 uah

1.00000 RON = 8.15973 UAH

18:45 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.076489.35091.451581.652060.94731518.3511
1 GBP1.1696811.25905104.5121.697891.932391.1080521.465
1 USD0.929050.79425183.0091.348551.53480.8800517.0486
1 INR0.01119180.009568240.012046910.01624580.01848960.01060190.205383

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Romanya leyinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Ukrayna Grivnası
1 RON8.15973 UAH
5 RON40.79865 UAH
10 RON81.59730 UAH
20 RON163.19460 UAH
50 RON407.98650 UAH
100 RON815.97300 UAH
250 RON2039.93250 UAH
500 RON4079.86500 UAH
1000 RON8159.73000 UAH
2000 RON16319.46000 UAH
5000 RON40798.65000 UAH
10000 RON81597.30000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Rumen Leyi
1 UAH0.12255 RON
5 UAH0.61277 RON
10 UAH1.22553 RON
20 UAH2.45106 RON
50 UAH6.12765 RON
100 UAH12.25530 RON
250 UAH30.63825 RON
500 UAH61.27650 RON
1000 UAH122.55300 RON
2000 UAH245.10600 RON
5000 UAH612.76500 RON
10000 UAH1225.53000 RON