1 Romanya leyinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile RON → UAH çevirin

1,000L RON = 8,748₴ UAH

00:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → UAH çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UAH
1 RON → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,04169,2554
Düşük8,68488,6848
Ortalama8,87249,0339
Değişim-2.37%-4.81%
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1 RON → UAH istatistikleri

RON → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,0416, en düşük 8,6848 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,8724 oldu. RON → UAH kurundaki değişiklik -2.37 değerindeydi.

RON → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,2554, en düşük 8,6848 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,0339 oldu. RON → UAH kurundaki değişiklik -4.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - UAH tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,401
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,394
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,181
1 AUD0,650,6140,91210,5130,870,57454,861

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Ukrayna Grivnası
1 RON8,74777 UAH
5 RON43,73885 UAH
10 RON87,47770 UAH
20 RON174,95540 UAH
50 RON437,38850 UAH
100 RON874,77700 UAH
250 RON2.186,94250 UAH
500 RON4.373,88500 UAH
1000 RON8.747,77000 UAH
2000 RON17.495,54000 UAH
5000 RON43.738,85000 UAH
10000 RON87.477,70000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Rumen Leyi
1 UAH0,11432 RON
5 UAH0,57157 RON
10 UAH1,14315 RON
20 UAH2,28630 RON
50 UAH5,71575 RON
100 UAH11,43150 RON
250 UAH28,57875 RON
500 UAH57,15750 RON
1000 UAH114,31500 RON
2000 UAH228,63000 RON
5000 UAH571,57500 RON
10000 UAH1.143,15000 RON