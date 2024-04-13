Çek Cumhuriyeti korunasından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile CZK → UAH çevirin

10.000 czk
16.413,80 uah

1,000 CZK = 1,641 UAH

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Çek Cumhuriyeti korunasından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CZK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CZK → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çek Cumhuriyeti korunası için en iyi döviz çiftleri

CZK → EUR

CZK → USD

CZK → GBP

CZK → KRW

CZK → PLN

CZK → INR

CZK → TRY

CZK → CHF

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Ukrayna Grivnası
1 CZK1,64138 UAH
5 CZK8,20690 UAH
10 CZK16,41380 UAH
20 CZK32,82760 UAH
50 CZK82,06900 UAH
100 CZK164,13800 UAH
250 CZK410,34500 UAH
500 CZK820,69000 UAH
1000 CZK1.641,38000 UAH
2000 CZK3.282,76000 UAH
5000 CZK8.206,90000 UAH
10000 CZK16.413,80000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 UAH0,60925 CZK
5 UAH3,04623 CZK
10 UAH6,09245 CZK
20 UAH12,18490 CZK
50 UAH30,46225 CZK
100 UAH60,92450 CZK
250 UAH152,31125 CZK
500 UAH304,62250 CZK
1000 UAH609,24500 CZK
2000 UAH1.218,49000 CZK
5000 UAH3.046,22500 CZK
10000 UAH6.092,45000 CZK