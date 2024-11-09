Чешские кроны в украинские гривны

Сконвертируйте CZK в UAH по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = ₴1,745 UAH

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к UAH

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UAH
1 CZK в UAHПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,77671,8361
Низкий1,74281,7428
В среднем1,76001,7910
Изменение-1.33%-1.04%
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Соотношение 1 CZK к UAH

За последние 30 дней максимальный курс CZK к UAH составил 1,7767, а минимальный — 1,7428. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,7600. Изменение курса CZK к UAH в процентном соотношении составило -1.33.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к UAH составил 1,8361, а минимальный — 1,7428. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7910. Изменение курса CZK к UAH в процентном соотношении составило -1.04.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Украинская гривна
1 CZK1,74532 UAH
5 CZK8,72660 UAH
10 CZK17,45320 UAH
20 CZK34,90640 UAH
50 CZK87,26600 UAH
100 CZK174,53200 UAH
250 CZK436,33000 UAH
500 CZK872,66000 UAH
1000 CZK1 745,32000 UAH
2000 CZK3 490,64000 UAH
5000 CZK8 726,60000 UAH
10000 CZK17 453,20000 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Чешская крона
1 UAH0,57296 CZK
5 UAH2,86480 CZK
10 UAH5,72960 CZK
20 UAH11,45920 CZK
50 UAH28,64800 CZK
100 UAH57,29600 CZK
250 UAH143,24000 CZK
500 UAH286,48000 CZK
1000 UAH572,96000 CZK
2000 UAH1 145,92000 CZK
5000 UAH2 864,80000 CZK
10000 UAH5 729,60000 CZK