Датские кроны в украинские гривны

Сконвертируйте DKK в UAH по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = ₴5,915 UAH

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DKK к UAH

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UAH
1 DKK в UAHПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий6,03186,1751
Низкий5,91485,9148
В среднем5,96756,0473
Изменение-1.56%-0.86%
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Соотношение 1 DKK к UAH

За последние 30 дней максимальный курс DKK к UAH составил 6,0318, а минимальный — 5,9148. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,9675. Изменение курса DKK к UAH в процентном соотношении составило -1.56.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к UAH составил 6,1751, а минимальный — 5,9148. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 6,0473. Изменение курса DKK к UAH в процентном соотношении составило -0.86.

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Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

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Как произвести расчет конвертации из датских крон в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

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DKK в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Украинская гривна
1 DKK5,91482 UAH
5 DKK29,57410 UAH
10 DKK59,14820 UAH
20 DKK118,29640 UAH
50 DKK295,74100 UAH
100 DKK591,48200 UAH
250 DKK1 478,70500 UAH
500 DKK2 957,41000 UAH
1000 DKK5 914,82000 UAH
2000 DKK11 829,64000 UAH
5000 DKK29 574,10000 UAH
10000 DKK59 148,20000 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Датская крона
1 UAH0,16907 DKK
5 UAH0,84534 DKK
10 UAH1,69067 DKK
20 UAH3,38134 DKK
50 UAH8,45335 DKK
100 UAH16,90670 DKK
250 UAH42,26675 DKK
500 UAH84,53350 DKK
1000 UAH169,06700 DKK
2000 UAH338,13400 DKK
5000 UAH845,33500 DKK
10000 UAH1 690,67000 DKK