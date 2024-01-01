1 тысяча украинских гривен в датские кроны

Сконвертируйте UAH в DKK по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = kr0,1694 DKK

Среднерыночный курс в 02:36
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График изменения обменного курса UAH к DKK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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DKK
1 UAH в DKKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,16940,1694
Низкий0,16580,1619
В среднем0,16780,1654
Изменение1.84%2.24%
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Соотношение 1 UAH к DKK

За последние 30 дней максимальный курс UAH к DKK составил 0,1694, а минимальный — 0,1658. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1678. Изменение курса UAH к DKK в процентном соотношении составило 1.84.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к DKK составил 0,1694, а минимальный — 0,1619. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1654. Изменение курса UAH к DKK в процентном соотношении составило 2.24.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,4070,7741,3281,39217,631,518
1 EUR1,072190,5010,831,4241,49218,9021,628
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,03311,7161,79822,7731,961

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в датские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и DKK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в DKK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Датская крона
1 UAH0,16943 DKK
5 UAH0,84715 DKK
10 UAH1,69429 DKK
20 UAH3,38858 DKK
50 UAH8,47145 DKK
100 UAH16,94290 DKK
250 UAH42,35725 DKK
500 UAH84,71450 DKK
1000 UAH169,42900 DKK
2000 UAH338,85800 DKK
5000 UAH847,14500 DKK
10000 UAH1 694,29000 DKK
Обменные курсы Датская крона / Украинская гривна
1 DKK5,90219 UAH
5 DKK29,51095 UAH
10 DKK59,02190 UAH
20 DKK118,04380 UAH
50 DKK295,10950 UAH
100 DKK590,21900 UAH
250 DKK1 475,54750 UAH
500 DKK2 951,09500 UAH
1000 DKK5 902,19000 UAH
2000 DKK11 804,38000 UAH
5000 DKK29 510,95000 UAH
10000 DKK59 021,90000 UAH