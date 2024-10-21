丹麦克朗兑乌克兰格里夫纳

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UAH
1 DKK兑UAH过去 30 天过去 90 天
6.17516.1751
5.95255.8990
一般6.05616.0461
更改-3.01%0.07%
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1 DKK 兑 UAH 统计信息

过去 30 天，DKK 兑 UAH 的表现如下：30 天高点为 6.1751，30 天低点为 5.9525。这意味着 30 天平均值为 6.0561。DKK 兑 UAH 的变化为 -3.01。

过去 90 天，DKK 兑 UAH 的表现如下：90 天高点为 6.1751，90 天低点为 5.8990。这意味着 90 天平均值为 6.0461。DKK 兑 UAH 的变化为 0.07。

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 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11.08611.4340.833301.9651.61811.86591.335
1 USD0.92110.5250.766277.951.48910.92284.071
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丹麦克朗/乌克兰格里夫纳汇率
1 DKK5.97317 UAH
5 DKK29.86585 UAH
10 DKK59.73170 UAH
20 DKK119.46340 UAH
50 DKK298.65850 UAH
100 DKK597.31700 UAH
250 DKK1,493.29250 UAH
500 DKK2,986.58500 UAH
1000 DKK5,973.17000 UAH
2000 DKK11,946.34000 UAH
5000 DKK29,865.85000 UAH
10000 DKK59,731.70000 UAH
乌克兰格里夫纳/丹麦克朗汇率
1 UAH0.16742 DKK
5 UAH0.83708 DKK
10 UAH1.67415 DKK
20 UAH3.34830 DKK
50 UAH8.37075 DKK
100 UAH16.74150 DKK
250 UAH41.85375 DKK
500 UAH83.70750 DKK
1000 UAH167.41500 DKK
2000 UAH334.83000 DKK
5000 UAH837.07500 DKK
10000 UAH1,674.15000 DKK