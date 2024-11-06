датская крона украинские гривны История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса датская крона украинские гривны. Это сводная страница датская крона (DKK) украинские гривны (UAH) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные DKK и UAH за 5 лет с 09-11-2019 по 09-11-2024.

kr1,000 DKK = ₴5,915 UAH

Среднерыночный курс в 9 нояб. 2024 г.
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График изменения обменного курса DKK к UAH

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UAH

История обменного курса датская крона–украинские гривны

Обменный курс датские кроны/украинские гривны сейчас составляет 5,915, отражая изменение в размере -0.287% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.797% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/украинские гривны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 6,032, и минимумом, равным 5,898, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.

Самые популярные валюты на 9 ноября 2024 г.

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

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Как произвести расчет конвертации из датских крон в украинские гривны

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    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Часто задаваемые вопросы об обменном курсе