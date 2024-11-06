История обменного курса датская крона–украинские гривны

Обменный курс датские кроны/украинские гривны сейчас составляет 5,915, отражая изменение в размере -0.287% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.797% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/украинские гривны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 6,032, и минимумом, равным 5,898, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.