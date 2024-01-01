丹麥克朗兌烏克蘭格裡夫納匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌烏克蘭格裡夫納的匯率目前為5.949，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.992%。

在過去一星期，丹麥克朗兌烏克蘭格裡夫納的匯率波動，在21-07-2024高見6.019，並在26-07-2024低見5.946。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.278%。