سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية حاليًا 6.89279 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.108% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.063% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية بين أعلى مستوى 6.90152 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 6.84878 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.173%.