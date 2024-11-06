История обменного курса чешская крона–украинские гривны

Обменный курс чешские кроны/украинские гривны сейчас составляет 1,745, отражая изменение в размере -0.506% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.575% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/украинские гривны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1,777, и минимумом, равным 1,736, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.933%.