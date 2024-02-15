Japon yeninden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile JPY → UAH çevirin

10.000 jpy
2.520,07 uah

1.00000 JPY = 0.25201 UAH

08:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555451.0732589.12181.453341.652040.9490318.3161
1 GBP1.1688511.25445104.1691.698711.930961.1092721.4084
1 USD0.931750.797162183.03921.354151.539290.8842517.066
1 INR0.01122060.009599830.012042510.01630740.01853690.01064860.205517

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Japon yeninden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Japon yeni için en iyi döviz çiftleri

JPY → USD

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JPY → AUD

JPY → CAD

JPY → CHF

JPY → CNY

JPY → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Japon Yeni / Ukrayna Grivnası
100 JPY25.20070 UAH
1000 JPY252.00700 UAH
1500 JPY378.01050 UAH
2000 JPY504.01400 UAH
3000 JPY756.02100 UAH
5000 JPY1260.03500 UAH
5400 JPY1360.83780 UAH
10000 JPY2520.07000 UAH
15000 JPY3780.10500 UAH
20000 JPY5040.14000 UAH
25000 JPY6300.17500 UAH
30000 JPY7560.21000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Japon Yeni
1 UAH3.96815 JPY
5 UAH19.84075 JPY
10 UAH39.68150 JPY
20 UAH79.36300 JPY
50 UAH198.40750 JPY
100 UAH396.81500 JPY
250 UAH992.03750 JPY
500 UAH1984.07500 JPY
1000 UAH3968.15000 JPY
2000 UAH7936.30000 JPY
5000 UAH19840.75000 JPY
10000 UAH39681.50000 JPY