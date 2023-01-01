1 Ukrayna grivnasından Japon yenine
Reel döviz kuru ile UAH → JPY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ukrayna grivnasından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Japon Yeni / Ukrayna Grivnası
|100 JPY
|24.48270 UAH
|1000 JPY
|244.82700 UAH
|1500 JPY
|367.24050 UAH
|2000 JPY
|489.65400 UAH
|3000 JPY
|734.48100 UAH
|5000 JPY
|1224.13500 UAH
|5400 JPY
|1322.06580 UAH
|10000 JPY
|2448.27000 UAH
|15000 JPY
|3672.40500 UAH
|20000 JPY
|4896.54000 UAH
|25000 JPY
|6120.67500 UAH
|30000 JPY
|7344.81000 UAH