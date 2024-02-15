Yeni İsrail şekelinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile ILS → UAH çevirin

1.000 ils
10.383 uah

1.00000 ILS = 10.38300 UAH

06:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853731.0732589.09271.453451.653190.9493518.3355
1 GBP1.1713311.25715104.3591.70251.936461.11221.4773
1 USD0.931750.79545183.01211.354251.540360.8845517.0841
1 INR0.01122430.009582340.012046410.01631390.01855580.01065570.205803

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Yeni İsrail şekelinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Ukrayna Grivnası
1 ILS10.38300 UAH
5 ILS51.91500 UAH
10 ILS103.83000 UAH
20 ILS207.66000 UAH
50 ILS519.15000 UAH
100 ILS1038.30000 UAH
250 ILS2595.75000 UAH
500 ILS5191.50000 UAH
1000 ILS10383.00000 UAH
2000 ILS20766.00000 UAH
5000 ILS51915.00000 UAH
10000 ILS103830.00000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Yeni İsrail Şekeli
1 UAH0.09631 ILS
5 UAH0.48156 ILS
10 UAH0.96311 ILS
20 UAH1.92622 ILS
50 UAH4.81555 ILS
100 UAH9.63111 ILS
250 UAH24.07777 ILS
500 UAH48.15555 ILS
1000 UAH96.31110 ILS
2000 UAH192.62220 ILS
5000 UAH481.55550 ILS
10000 UAH963.11100 ILS