1 Ukrayna grivnasından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile UAH → ILS çevirin

1 uah
0.10 ils

1.00000 UAH = 0.10421 ILS

20:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

UAH → ILS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UAH → 0 ILS
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ukrayna grivnasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ukrayna grivnası

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Yeni İsrail Şekeli
1 UAH0.10421 ILS
5 UAH0.52103 ILS
10 UAH1.04206 ILS
20 UAH2.08412 ILS
50 UAH5.21030 ILS
100 UAH10.42060 ILS
250 UAH26.05150 ILS
500 UAH52.10300 ILS
1000 UAH104.20600 ILS
2000 UAH208.41200 ILS
5000 UAH521.03000 ILS
10000 UAH1042.06000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Ukrayna Grivnası
1 ILS9.59642 UAH
5 ILS47.98210 UAH
10 ILS95.96420 UAH
20 ILS191.92840 UAH
50 ILS479.82100 UAH
100 ILS959.64200 UAH
250 ILS2399.10500 UAH
500 ILS4798.21000 UAH
1000 ILS9596.42000 UAH
2000 ILS19192.84000 UAH
5000 ILS47982.10000 UAH
10000 ILS95964.20000 UAH