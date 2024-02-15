Singapur dolarından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile SGD → UAH çevirin

1.000 sgd
28.039,50 uah

1.00000 SGD = 28.03950 UAH

20:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855031.07789.4011.450881.651460.9476218.3646
1 GBP1.1695511.2596104.5591.696871.931461.1082921.4782
1 USD0.92850.793903183.00931.347151.533390.8798517.0516
1 INR0.01118560.009564020.012046810.01622890.01847250.01059940.205418

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Ukrayna Grivnası
1 SGD28.03950 UAH
5 SGD140.19750 UAH
10 SGD280.39500 UAH
20 SGD560.79000 UAH
50 SGD1401.97500 UAH
100 SGD2803.95000 UAH
250 SGD7009.87500 UAH
500 SGD14019.75000 UAH
1000 SGD28039.50000 UAH
2000 SGD56079.00000 UAH
5000 SGD140197.50000 UAH
10000 SGD280395.00000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Singapur Doları
1 UAH0.03566 SGD
5 UAH0.17832 SGD
10 UAH0.35664 SGD
20 UAH0.71328 SGD
50 UAH1.78319 SGD
100 UAH3.56639 SGD
250 UAH8.91597 SGD
500 UAH17.83195 SGD
1000 UAH35.66390 SGD
2000 UAH71.32780 SGD
5000 UAH178.31950 SGD
10000 UAH356.63900 SGD