bin Ukrayna grivnasından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile UAH → TRY çevirin

1.000 uah
749,68 try

1.00000 UAH = 0.74968 TRY

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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UAH → TRY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UAH → 0 TRY
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ukrayna grivnasından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ukrayna grivnası

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

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Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Türk Lirası
1 UAH0.74968 TRY
5 UAH3.74840 TRY
10 UAH7.49681 TRY
20 UAH14.99362 TRY
50 UAH37.48405 TRY
100 UAH74.96810 TRY
250 UAH187.42025 TRY
500 UAH374.84050 TRY
1000 UAH749.68100 TRY
2000 UAH1499.36200 TRY
5000 UAH3748.40500 TRY
10000 UAH7496.81000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Ukrayna Grivnası
1 TRY1.33390 UAH
5 TRY6.66950 UAH
10 TRY13.33900 UAH
20 TRY26.67800 UAH
50 TRY66.69500 UAH
100 TRY133.39000 UAH
250 TRY333.47500 UAH
500 TRY666.95000 UAH
1000 TRY1333.90000 UAH
2000 TRY2667.80000 UAH
5000 TRY6669.50000 UAH
10000 TRY13339.00000 UAH