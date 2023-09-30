500 Norveç kronundan Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile NOK → UAH çevirin

500 nok
1708.33 uah

1.00000 NOK = 3.41665 UAH

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

NOK → UAH çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 UAH
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Norveç Kronu / Ukrayna Grivnası
1 NOK3.41665 UAH
5 NOK17.08325 UAH
10 NOK34.16650 UAH
20 NOK68.33300 UAH
50 NOK170.83250 UAH
100 NOK341.66500 UAH
250 NOK854.16250 UAH
500 NOK1708.32500 UAH
1000 NOK3416.65000 UAH
2000 NOK6833.30000 UAH
5000 NOK17083.25000 UAH
10000 NOK34166.50000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Norveç Kronu
1 UAH0.29268 NOK
5 UAH1.46342 NOK
10 UAH2.92685 NOK
20 UAH5.85370 NOK
50 UAH14.63425 NOK
100 UAH29.26850 NOK
250 UAH73.17125 NOK
500 UAH146.34250 NOK
1000 UAH292.68500 NOK
2000 UAH585.37000 NOK
5000 UAH1463.42500 NOK
10000 UAH2926.85000 NOK