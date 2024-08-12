1 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى هريفنا أوكرانية

تحويل CZK إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1 czk
1.78 uah

Kč1.000 CZK = ₴1.778 UAH

Mid-market exchange rate at 22:42
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CZK إلى UAH مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,496.944.30891.73936.6710.946
1 USD0.91510.7831,369.323.9483.91833.5450.865
1 GBP1.1681.27711,748.355.031107.14642.831.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / هريفنيا الأوكرانية
1 CZK١٫٧٧٨٠٤ UAH
5 CZK٨٫٨٩٠٢٠ UAH
10 CZK١٧٫٧٨٠٤٠ UAH
20 CZK٣٥٫٥٦٠٨٠ UAH
50 CZK٨٨٫٩٠٢٠٠ UAH
100 CZK١٧٧٫٨٠٤٠٠ UAH
250 CZK٤٤٤٫٥١٠٠٠ UAH
500 CZK٨٨٩٫٠٢٠٠٠ UAH
1000 CZK١٬٧٧٨٫٠٤٠٠٠ UAH
2000 CZK٣٬٥٥٦٫٠٨٠٠٠ UAH
5000 CZK٨٬٨٩٠٫٢٠٠٠٠ UAH
10000 CZK١٧٬٧٨٠٫٤٠٠٠٠ UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الجمهورية التشيكية كورونا
1 UAH٠٫٥٦٢٤٢ CZK
5 UAH٢٫٨١٢٠٩ CZK
10 UAH٥٫٦٢٤١٨ CZK
20 UAH١١٫٢٤٨٣٦ CZK
50 UAH٢٨٫١٢٠٩٠ CZK
100 UAH٥٦٫٢٤١٨٠ CZK
250 UAH١٤٠٫٦٠٤٥٠ CZK
500 UAH٢٨١٫٢٠٩٠٠ CZK
1000 UAH٥٦٢٫٤١٨٠٠ CZK
2000 UAH١٬١٢٤٫٨٣٦٠٠ CZK
5000 UAH٢٬٨١٢٫٠٩٠٠٠ CZK
10000 UAH٥٬٦٢٤٫١٨٠٠٠ CZK