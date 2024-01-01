5 هريفنا أوكرانية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل UAH إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

5 uah
3.01 czk

1.000 UAH = 0.6025 CZK

Mid-market exchange rate at 06:19
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٩٣١٫٤٧٥١٫٦٥١٠٫٩٥٩١٨٫٣٥١
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٦٫٠٦١١٫٧٢٦١٫٩٣٣١٫١٢٣٢١٫٤٨٥
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٩٦١٫٣٤٩١٫٥١١٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الجمهورية التشيكية كورونا
1 UAH٠٫٦٠٢٥١ CZK
5 UAH٣٫٠١٢٥٧ CZK
10 UAH٦٫٠٢٥١٤ CZK
20 UAH١٢٫٠٥٠٢٨ CZK
50 UAH٣٠٫١٢٥٧٠ CZK
100 UAH٦٠٫٢٥١٤٠ CZK
250 UAH١٥٠٫٦٢٨٥٠ CZK
500 UAH٣٠١٫٢٥٧٠٠ CZK
1000 UAH٦٠٢٫٥١٤٠٠ CZK
2000 UAH١٬٢٠٥٫٠٢٨٠٠ CZK
5000 UAH٣٬٠١٢٫٥٧٠٠٠ CZK
10000 UAH٦٬٠٢٥٫١٤٠٠٠ CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / هريفنيا الأوكرانية
1 CZK١٫٦٥٩٧١ UAH
5 CZK٨٫٢٩٨٥٥ UAH
10 CZK١٦٫٥٩٧١٠ UAH
20 CZK٣٣٫١٩٤٢٠ UAH
50 CZK٨٢٫٩٨٥٥٠ UAH
100 CZK١٦٥٫٩٧١٠٠ UAH
250 CZK٤١٤٫٩٢٧٥٠ UAH
500 CZK٨٢٩٫٨٥٥٠٠ UAH
1000 CZK١٬٦٥٩٫٧١٠٠٠ UAH
2000 CZK٣٬٣١٩٫٤٢٠٠٠ UAH
5000 CZK٨٬٢٩٨٫٥٥٠٠٠ UAH
10000 CZK١٦٬٥٩٧٫١٠٠٠٠ UAH