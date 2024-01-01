20 هريفنا أوكرانية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل UAH إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

20 uah
1.90 ils

1.000 UAH = 0.09523 ILS

Mid-market exchange rate at 06:47
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD1٠٫٩١٥٨٢٫٨٩٤٠٫٧٨٢١٫٣٣٣١٫٣٥١٨٫٦٩٥١٫٥١٣
1 EUR١٫٠٩٣1٩٠٫٥٧٤٠٫٨٥٤١٫٤٥٦١٫٤٧٥٢٠٫٤٢٨١٫٦٥٣
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١١1٠٫٠٠٩٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٢٢٦٠٫٠١٨
1 GBP١٫٢٧٩١٫١٧١١٠٦٫٠٤٦1١٫٧٠٥١٫٧٢٦٢٣٫٩١٧١٫٩٣٦

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Israeli New Sheqel
1 UAH٠٫٠٩٥٢٣ ILS
5 UAH٠٫٤٧٦١٥ ILS
10 UAH٠٫٩٥٢٢٩ ILS
20 UAH١٫٩٠٤٥٨ ILS
50 UAH٤٫٧٦١٤٥ ILS
100 UAH٩٫٥٢٢٩٠ ILS
250 UAH٢٣٫٨٠٧٢٥ ILS
500 UAH٤٧٫٦١٤٥٠ ILS
1000 UAH٩٥٫٢٢٩٠٠ ILS
2000 UAH١٩٠٫٤٥٨٠٠ ILS
5000 UAH٤٧٦٫١٤٥٠٠ ILS
10000 UAH٩٥٢٫٢٩٠٠٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / هريفنيا الأوكرانية
1 ILS١٠٫٥٠١٠٠ UAH
5 ILS٥٢٫٥٠٥٠٠ UAH
10 ILS١٠٥٫٠١٠٠٠ UAH
20 ILS٢١٠٫٠٢٠٠٠ UAH
50 ILS٥٢٥٫٠٥٠٠٠ UAH
100 ILS١٬٠٥٠٫١٠٠٠٠ UAH
250 ILS٢٬٦٢٥٫٢٥٠٠٠ UAH
500 ILS٥٬٢٥٠٫٥٠٠٠٠ UAH
1000 ILS١٠٬٥٠١٫٠٠٠٠٠ UAH
2000 ILS٢١٬٠٠٢٫٠٠٠٠٠ UAH
5000 ILS٥٢٬٥٠٥٫٠٠٠٠٠ UAH
10000 ILS١٠٥٬٠١٠٫٠٠٠٠٠ UAH