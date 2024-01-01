20 украинских гривен в новые израильские шекели

Сконвертируйте UAH в ILS по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = ₪0,09062 ILS

Среднерыночный курс в 03:07
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График изменения обменного курса UAH к ILS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ILS
1 UAH в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,09270,0930
Низкий0,09040,0888
В среднем0,09140,0911
Изменение-1.28%-0.28%
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Соотношение 1 UAH к ILS

За последние 30 дней максимальный курс UAH к ILS составил 0,0927, а минимальный — 0,0904. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0914. Изменение курса UAH к ILS в процентном соотношении составило -1.28.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к ILS составил 0,0930, а минимальный — 0,0888. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0911. Изменение курса UAH к ILS в процентном соотношении составило -0.28.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93284,50,7741,3271,39217,6151,517
1 EUR1,073190,6310,831,4241,49318,8931,627
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2080,018
1 GBP1,2921,205109,17911,7151,79822,7591,96

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Израильский новый шекель
1 UAH0,09062 ILS
5 UAH0,45310 ILS
10 UAH0,90620 ILS
20 UAH1,81240 ILS
50 UAH4,53100 ILS
100 UAH9,06200 ILS
250 UAH22,65500 ILS
500 UAH45,31000 ILS
1000 UAH90,62000 ILS
2000 UAH181,24000 ILS
5000 UAH453,10000 ILS
10000 UAH906,20000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Украинская гривна
1 ILS11,03510 UAH
5 ILS55,17550 UAH
10 ILS110,35100 UAH
20 ILS220,70200 UAH
50 ILS551,75500 UAH
100 ILS1 103,51000 UAH
250 ILS2 758,77500 UAH
500 ILS5 517,55000 UAH
1000 ILS11 035,10000 UAH
2000 ILS22 070,20000 UAH
5000 ILS55 175,50000 UAH
10000 ILS110 351,00000 UAH