20 украинских гривен в новые израильские шекели
Сконвертируйте UAH в ILS по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса UAH к ILS
1 UAH = 0,09062 ILS
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|1 UAH в ILS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0927
|0,0930
|Низкий
|0,0904
|0,0888
|В среднем
|0,0914
|0,0911
|Изменение
|-1.28%
|-0.28%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 UAH к ILS
За последние 30 дней максимальный курс UAH к ILS составил 0,0927, а минимальный — 0,0904. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0914. Изменение курса UAH к ILS в процентном соотношении составило -1.28.
За последние 90 дней максимальный курс UAH к ILS составил 0,0930, а минимальный — 0,0888. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0911. Изменение курса UAH к ILS в процентном соотношении составило -0.28.
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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в новые израильские шекели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Украинская гривна
|1 ILS
|11,03510 UAH
|5 ILS
|55,17550 UAH
|10 ILS
|110,35100 UAH
|20 ILS
|220,70200 UAH
|50 ILS
|551,75500 UAH
|100 ILS
|1 103,51000 UAH
|250 ILS
|2 758,77500 UAH
|500 ILS
|5 517,55000 UAH
|1000 ILS
|11 035,10000 UAH
|2000 ILS
|22 070,20000 UAH
|5000 ILS
|55 175,50000 UAH
|10000 ILS
|110 351,00000 UAH