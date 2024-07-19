500 израильских новых шекелей в украинские гривны

Сконвертируйте ILS в UAH по реальному обменному курсу

500 ils
5 647,55 uah

₪1,000 ILS = ₴11,30 UAH

Среднерыночный курс в 16:43
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1 ILS в UAHПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11,304411,3044
Низкий10,650310,3635
В среднем10,934510,7704
Изменить4.05%7.43%
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Соотношение 1 ILS к UAH

За последние 30 дней максимальный курс ILS к UAH составил 11,3044, а минимальный — 10,6503. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,9345. Изменение курса ILS к UAH в процентном соотношении составило 4.05.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к UAH составил 11,3044, а минимальный — 10,3635. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,7704. Изменение курса ILS к UAH в процентном соотношении составило 7.43.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1551,4941,6270,96719,627
1 GBP1,18711,292108,1841,7741,9311,14823,294
1 USD0,9180,774183,7241,3731,4950,88818,027
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Украинская гривна
1 ILS11,29510 UAH
5 ILS56,47550 UAH
10 ILS112,95100 UAH
20 ILS225,90200 UAH
50 ILS564,75500 UAH
100 ILS1 129,51000 UAH
250 ILS2 823,77500 UAH
500 ILS5 647,55000 UAH
1000 ILS11 295,10000 UAH
2000 ILS22 590,20000 UAH
5000 ILS56 475,50000 UAH
10000 ILS112 951,00000 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Израильский новый шекель
1 UAH0,08853 ILS
5 UAH0,44267 ILS
10 UAH0,88534 ILS
20 UAH1,77068 ILS
50 UAH4,42670 ILS
100 UAH8,85340 ILS
250 UAH22,13350 ILS
500 UAH44,26700 ILS
1000 UAH88,53400 ILS
2000 UAH177,06800 ILS
5000 UAH442,67000 ILS
10000 UAH885,34000 ILS