История обменного курса израильский новый шекель–украинские гривны

Обменный курс израильский новый шекель/украинские гривны сейчас составляет 11,295, отражая изменение в размере 0.014% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.126% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/украинские гривны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 11,365, и минимумом, равным 11,216, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.532% увеличение стоимости.