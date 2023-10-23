10 آلاف ين ياباني إلى هريفنا أوكرانية

تحويل JPY إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
٢٬٤٣٩٫٠٢ uah

1.00000 JPY = 0.24390 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 01:12
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JPY إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 UAH → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87061.058688.03321.451551.677120.946119.3023
1GBP1.1486311.2159101.1141.667241.926331.0867222.1705
1USD0.944650.822436183.161.37121.584280.893718.2338
1INR0.01135940.00988980.01202510.01648870.0190510.01074680.219262

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / هريفنيا الأوكرانية
100 JPY24.39020 UAH
1000 JPY243.90200 UAH
1500 JPY365.85300 UAH
2000 JPY487.80400 UAH
3000 JPY731.70600 UAH
5000 JPY1219.51000 UAH
5400 JPY1317.07080 UAH
10000 JPY2439.02000 UAH
15000 JPY3658.53000 UAH
20000 JPY4878.04000 UAH
25000 JPY6097.55000 UAH
30000 JPY7317.06000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / ين ياباني
1 UAH4.10000 JPY
5 UAH20.50000 JPY
10 UAH41.00000 JPY
20 UAH82.00000 JPY
50 UAH205.00000 JPY
100 UAH410.00000 JPY
250 UAH1025.00000 JPY
500 UAH2050.00000 JPY
1000 UAH4100.00000 JPY
2000 UAH8200.00000 JPY
5000 UAH20500.00000 JPY
10000 UAH41000.00000 JPY