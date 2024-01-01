10 هريفنا أوكرانية إلى روبية هندية

تحويل UAH إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

10 uah
21.57 inr

1.000 UAH = 2.157 INR

Mid-market exchange rate at 05:43
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٧٤١٫٤٧٥١٫٦٥٢٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٢
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٦٫٠١٩١٫٧٢٦١٫٩٣٤١٫١٢٣٢١٫٤٨٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٧٩١٫٣٤٩١٫٥١٢٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الروبية الهندية
1 UAH٢٫١٥٦٦٢ INR
5 UAH١٠٫٧٨٣١٠ INR
10 UAH٢١٫٥٦٦٢٠ INR
20 UAH٤٣٫١٣٢٤٠ INR
50 UAH١٠٧٫٨٣١٠٠ INR
100 UAH٢١٥٫٦٦٢٠٠ INR
250 UAH٥٣٩٫١٥٥٠٠ INR
500 UAH١٬٠٧٨٫٣١٠٠٠ INR
1000 UAH٢٬١٥٦٫٦٢٠٠٠ INR
2000 UAH٤٬٣١٣٫٢٤٠٠٠ INR
5000 UAH١٠٬٧٨٣٫١٠٠٠٠ INR
10000 UAH٢١٬٥٦٦٫٢٠٠٠٠ INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / هريفنيا الأوكرانية
1 INR٠٫٤٦٣٦٩ UAH
5 INR٢٫٣١٨٤٥ UAH
10 INR٤٫٦٣٦٨٩ UAH
20 INR٩٫٢٧٣٧٨ UAH
50 INR٢٣٫١٨٤٤٥ UAH
100 INR٤٦٫٣٦٨٩٠ UAH
250 INR١١٥٫٩٢٢٢٥ UAH
500 INR٢٣١٫٨٤٤٥٠ UAH
1000 INR٤٦٣٫٦٨٩٠٠ UAH
2000 INR٩٢٧٫٣٧٨٠٠ UAH
5000 INR٢٬٣١٨٫٤٤٥٠٠ UAH
10000 INR٤٬٦٣٦٫٨٩٠٠٠ UAH