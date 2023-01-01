بيزو تشيلي إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل CLP إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٢١٫٣٠ szl

1.00000 CLP = 0.02130 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 7:52 UTC
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CLP إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.0654588.56611.437291.661260.9640518.2052
1GBP1.155411.23095102.3231.660551.919311.1138621.0331
1USD0.938550.812381183.12551.3491.559210.9047517.0869
1INR0.0112910.009772940.0120310.01622850.01875730.01088410.205555

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Swazi Lilangeni
1 CLP0.02130 SZL
5 CLP0.10652 SZL
10 CLP0.21304 SZL
20 CLP0.42608 SZL
50 CLP1.06520 SZL
100 CLP2.13039 SZL
250 CLP5.32598 SZL
500 CLP10.65195 SZL
1000 CLP21.30390 SZL
2000 CLP42.60780 SZL
5000 CLP106.51950 SZL
10000 CLP213.03900 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / Chilean Peso
1 SZL46.93980 CLP
5 SZL234.69900 CLP
10 SZL469.39800 CLP
20 SZL938.79600 CLP
50 SZL2346.99000 CLP
100 SZL4693.98000 CLP
250 SZL11734.95000 CLP
500 SZL23469.90000 CLP
1000 SZL46939.80000 CLP
2000 SZL93879.60000 CLP
5000 SZL234699.00000 CLP
10000 SZL469398.00000 CLP