1 بيزو تشيلي إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل CLP إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١ clp
٠٫٠٢ szl

1.00000 CLP = 0.02221 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 15:31 UTC
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CLP إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.079189.27881.467311.67030.9545518.5447
1GBP1.1694511.262104.4111.7161.953411.116321.6878
1USD0.92670.792393182.73451.359751.547870.8845517.1853
1INR0.01120090.009577540.012086910.01643510.01870890.01069140.207716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chilean Peso / Swazi Lilangeni
1 CLP0.02221 SZL
5 CLP0.11107 SZL
10 CLP0.22215 SZL
20 CLP0.44429 SZL
50 CLP1.11073 SZL
100 CLP2.22145 SZL
250 CLP5.55363 SZL
500 CLP11.10725 SZL
1000 CLP22.21450 SZL
2000 CLP44.42900 SZL
5000 CLP111.07250 SZL
10000 CLP222.14500 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / Chilean Peso
1 SZL45.01560 CLP
5 SZL225.07800 CLP
10 SZL450.15600 CLP
20 SZL900.31200 CLP
50 SZL2250.78000 CLP
100 SZL4501.56000 CLP
250 SZL11253.90000 CLP
500 SZL22507.80000 CLP
1000 SZL45015.60000 CLP
2000 SZL90031.20000 CLP
5000 SZL225078.00000 CLP
10000 SZL450156.00000 CLP