بيزو تشيلي إلى كواشا ملاوية

تحويل CLP إلى MWK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
١٬٢٣٠٫٥٤ mwk

1.00000 CLP = 1.23054 MWK

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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CLP إلى MWK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 MWK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.065388.56321.437521.661420.9644518.2052
1GBP1.155211.23065102.3091.660641.919291.1141321.0309
1USD0.93870.812579183.13451.34941.559580.905417.0893
1INR0.01129140.009774270.012028710.01623150.01875970.01089080.205562

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كواشا ملاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Malawian Kwacha
1 CLP1.23054 MWK
5 CLP6.15270 MWK
10 CLP12.30540 MWK
20 CLP24.61080 MWK
50 CLP61.52700 MWK
100 CLP123.05400 MWK
250 CLP307.63500 MWK
500 CLP615.27000 MWK
1000 CLP1230.54000 MWK
2000 CLP2461.08000 MWK
5000 CLP6152.70000 MWK
10000 CLP12305.40000 MWK
معدلات التحويل Malawian Kwacha / Chilean Peso
1 MWK0.81265 CLP
5 MWK4.06325 CLP
10 MWK8.12649 CLP
20 MWK16.25298 CLP
50 MWK40.63245 CLP
100 MWK81.26490 CLP
250 MWK203.16225 CLP
500 MWK406.32450 CLP
1000 MWK812.64900 CLP
2000 MWK1625.29800 CLP
5000 MWK4063.24500 CLP
10000 MWK8126.49000 CLP