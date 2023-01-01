10 بيزو تشيلي إلى كواشا ملاوية

تحويل CLP إلى MWK بسعر الصرف الحقيقي

10 clp
12.49 mwk

1.00000 CLP = 1.24852 MWK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:50 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

CLP إلى MWK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 MWK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854551.0785589.23761.467261.670490.9547518.5426
1GBP1.1702111.2621104.4241.716961.954771.1172521.6983
1USD0.927150.79233182.73851.36041.548830.885217.1922
1INR0.0112060.009576320.012086310.01644220.01871950.01069880.20779

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كواشا ملاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / Malawian Kwacha
1 CLP1.24852 MWK
5 CLP6.24260 MWK
10 CLP12.48520 MWK
20 CLP24.97040 MWK
50 CLP62.42600 MWK
100 CLP124.85200 MWK
250 CLP312.13000 MWK
500 CLP624.26000 MWK
1000 CLP1248.52000 MWK
2000 CLP2497.04000 MWK
5000 CLP6242.60000 MWK
10000 CLP12485.20000 MWK
معدلات التحويل Malawian Kwacha / Chilean Peso
1 MWK0.80095 CLP
5 MWK4.00474 CLP
10 MWK8.00949 CLP
20 MWK16.01898 CLP
50 MWK40.04745 CLP
100 MWK80.09490 CLP
250 MWK200.23725 CLP
500 MWK400.47450 CLP
1000 MWK800.94900 CLP
2000 MWK1601.89800 CLP
5000 MWK4004.74500 CLP
10000 MWK8009.49000 CLP