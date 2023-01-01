بيزو تشيلي إلى درام أرميني

تحويل CLP إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٤٣٧٫٣٧ amd

1.00000 CLP = 0.43737 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:41 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CLP إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 AMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.064788.49841.436971.660740.964918.1813
1GBP1.1556711.2304102.2711.660611.91921.115121.0109
1USD0.939250.812744183.12051.349651.559820.906217.0765
1INR0.01129960.00977790.012030710.01623730.01876580.01090220.205443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيزو تشيلي

CLP إلى USD

CLP إلى GBP

CLP إلى CAD

CLP إلى SGD

CLP إلى EUR

CLP إلى AUD

CLP إلى MXN

CLP إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / درام أرمينية
1 CLP0.43737 AMD
5 CLP2.18686 AMD
10 CLP4.37372 AMD
20 CLP8.74744 AMD
50 CLP21.86860 AMD
100 CLP43.73720 AMD
250 CLP109.34300 AMD
500 CLP218.68600 AMD
1000 CLP437.37200 AMD
2000 CLP874.74400 AMD
5000 CLP2186.86000 AMD
10000 CLP4373.72000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Chilean Peso
1 AMD2.28638 CLP
5 AMD11.43190 CLP
10 AMD22.86380 CLP
20 AMD45.72760 CLP
50 AMD114.31900 CLP
100 AMD228.63800 CLP
250 AMD571.59500 CLP
500 AMD1143.19000 CLP
1000 AMD2286.38000 CLP
2000 AMD4572.76000 CLP
5000 AMD11431.90000 CLP
10000 AMD22863.80000 CLP