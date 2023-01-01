بيزو تشيلي إلى دينار مقدوني

تحويل CLP إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٦٥٫٤٨ mkd

1.00000 CLP = 0.06548 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:48 UTC
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CLP إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.065288.56071.437381.661520.96518.2109
1GBP1.155211.2305102.3041.660441.919361.1147721.0369
1USD0.93880.812678183.141.34941.559820.9059517.0962
1INR0.01129170.009774810.012027910.01623050.01876140.01089670.205631

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دينار مقدوني
1 CLP0.06548 MKD
5 CLP0.32742 MKD
10 CLP0.65484 MKD
20 CLP1.30967 MKD
50 CLP3.27419 MKD
100 CLP6.54837 MKD
250 CLP16.37092 MKD
500 CLP32.74185 MKD
1000 CLP65.48370 MKD
2000 CLP130.96740 MKD
5000 CLP327.41850 MKD
10000 CLP654.83700 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Chilean Peso
1 MKD15.27100 CLP
5 MKD76.35500 CLP
10 MKD152.71000 CLP
20 MKD305.42000 CLP
50 MKD763.55000 CLP
100 MKD1527.10000 CLP
250 MKD3817.75000 CLP
500 MKD7635.50000 CLP
1000 MKD15271.00000 CLP
2000 MKD30542.00000 CLP
5000 MKD76355.00000 CLP
10000 MKD152710.00000 CLP