رينغيت ماليزي إلى دينار مقدوني

تحويل MYR إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
12340.40 mkd

1.00000 MYR = 12.34040 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:9 UTC
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MYR إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.43691.661960.9644518.3666
1GBP1.1529411.22915102.1761.656591.916061.1119521.1746
1USD0.937950.81357183.1271.347751.558850.904617.227
1INR0.01128340.009787080.012029810.01621310.01875260.01088210.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دينار مقدوني
1 MYR12.34040 MKD
5 MYR61.70200 MKD
10 MYR123.40400 MKD
20 MYR246.80800 MKD
50 MYR617.02000 MKD
100 MYR1234.04000 MKD
250 MYR3085.10000 MKD
500 MYR6170.20000 MKD
1000 MYR12340.40000 MKD
2000 MYR24680.80000 MKD
5000 MYR61702.00000 MKD
10000 MYR123404.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / رينغيت ماليزي
1 MKD0.08103 MYR
5 MKD0.40517 MYR
10 MKD0.81035 MYR
20 MKD1.62069 MYR
50 MKD4.05173 MYR
100 MKD8.10346 MYR
250 MKD20.25865 MYR
500 MKD40.51730 MYR
1000 MKD81.03460 MYR
2000 MKD162.06920 MYR
5000 MKD405.17300 MYR
10000 MKD810.34600 MYR