روبية هندية إلى دينار مقدوني

تحويل INR إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٦٬٩١٨٫٩٠ mkd

1.00000 INR = 0.69189 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
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INR إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063188.15761.433481.654370.957118.2119
1GBP1.1582111.2313102.1061.660281.916121.1085221.0933
1USD0.940650.81215182.9251.34841.556180.900317.1309
1INR0.01134330.009793790.012059110.01626050.01876610.01085680.206583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / دينار مقدوني
1 INR0.69189 MKD
5 INR3.45945 MKD
10 INR6.91890 MKD
20 INR13.83780 MKD
50 INR34.59450 MKD
100 INR69.18900 MKD
250 INR172.97250 MKD
500 INR345.94500 MKD
1000 INR691.89000 MKD
2000 INR1383.78000 MKD
5000 INR3459.45000 MKD
10000 INR6918.90000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / الروبية الهندية
1 MKD1.44532 INR
5 MKD7.22660 INR
10 MKD14.45320 INR
20 MKD28.90640 INR
50 MKD72.26600 INR
100 MKD144.53200 INR
250 MKD361.33000 INR
500 MKD722.66000 INR
1000 MKD1445.32000 INR
2000 MKD2890.64000 INR
5000 MKD7226.60000 INR
10000 MKD14453.20000 INR